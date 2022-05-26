«Монстрик начал скалиться»: Захарова высмеяла прозрение Зеленского на счет США

Президент Украины Владимир Зеленский является «монстриком, скалящимся на создателей». Таким образом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова главы государства в адрес бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера.
Президент Украины Владимир Зеленский является «монстриком, скалящимся на создателей». Таким образом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова главы государства в адрес бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера.
Свежие комментарии