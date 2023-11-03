На имя украинского депутата выдан международный ордер на арест

Высший антикоррупционный суд Украины выдал ордер на арест на имя депутата Ярослава Дубневича, обвиняемого в хищении 93 миллионов гривен (около 2,5 миллиона долларов), сообщила в четверг, 2 ноября, Специальная антикоррупционная прокуратура (САП) в пресс-релизе, передает The Kiev Independent.