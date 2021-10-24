Бывший комбриг ДНР Ходаковский: в случае конфликта России и Украины война закончится в течение месяца

Аргументы неделиПолитикаБывший комбриг ДНР Ходаковский: в случае конфликта России и Украины война закончится в течение месяцаВ случае вооруженного конфликта между Российской Федерацией и Украиной война закончится в течение месяца.Вернуться к статье31НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьААлексейЧто-то уж больно неэффективно, очень на долго, на целый месяц растянули войну. Вполне достаточно несколько минут, от силы часов для нанесения ракетно-бомбового удара по Усраине Це Европе и окончания этой самой так называемой войны.GrandadУдары должны наноситься не по Украине, а по скоплениям военной техники, военным складам и центрам принятия решений. Практика выжженной земли нам не подходит.ААнтонСогласен, минимум жертв, максимум разрушенийКомментировать
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