Лучшие аппараты лимфодренажные: обзор, описание и виды

Постоянное негативное воздействие окружающей среды постепенно приводит к застою лимфы, который, в свою очередь, провоцирует нарушение обмена веществ, а также замедляет регенерацию клеток и нередко становится причиной целлюлита.
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