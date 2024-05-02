В семье не без урода: кто испортил старость Алену Делону

Миллионы зрителей до сих пор с удовольствием пересматривают фильмы с участием Алена Делона. «Зорро», «Чёрный тюльпан», «Искатели приключений», «Неукротимый» – список фильмов с участием актёра, оставивших след в истории кино, можно продолжать бесконечно.