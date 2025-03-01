Нездоровая диета даже всего на пять дней меняет мозг и провоцирует ожирение

Исследователи из Университетской больницы Тюбингена и Немецкого центра исследований диабета (DZD) совместно с Институтом исследований диабета и метаболических заболеваний Гельмгольца обнаружили, что даже кратковременное употребление высококалорийных и обработанных продуктов может привести к снижению чувствительности мозга к инсулину.