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Нездоровая диета даже всего на пять дней меняет мозг и провоцирует ожирение

Нездоровая диета даже всего на пять дней меняет мозг и провоцирует ожирение

Исследователи из Университетской больницы Тюбингена и Немецкого центра исследований диабета (DZD) совместно с Институтом исследований диабета и метаболических заболеваний Гельмгольца обнаружили, что даже кратковременное употребление высококалорийных и обработанных продуктов может привести к снижению чувствительности мозга к инсулину.

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