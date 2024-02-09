Нижегородские предприятия-экспортеры приглашаются для участия в региональном конкурсе «Экспортер года»

Нижегородские предприятия приглашаются для участия в региональном конкурсе «Экспортер года». Конкурс проводится Центром поддержки экспорта Нижегородской области совместно с министерством промышленности, торговли и предпринимательства региона в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии