Нижегородские предприятия-экспортеры приглашаются для участия в региональном конкурсе «Экспортер года»

Нижегородские предприятия приглашаются для участия в региональном конкурсе «Экспортер года». Конкурс проводится Центром поддержки экспорта Нижегородской области совместно с министерством промышленности, торговли и предпринимательства региона в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт».