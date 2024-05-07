«Тайная любовница Сталина»: с кем «вождь народов» встречался после смерти жены

После того, как Иосиф Сталин овдовел во второй раз, ему приписывали несколько любовных романов. Однако сотрудник охраны вождя Алексей Рыбин утверждал, что его «шеф» много лет встречался только с одной дамой сердца – грузинкой Рузадан Пачкория.