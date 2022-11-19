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Вероника Степанова после спринта на Кубке России: «Плачь, Западная Европа, и смотри, что ты потеряла! Без нас вам будет скучно»

Российская лыжница Вероника Степанова высказалась об отстранении сборной от международных стартов. Сегодня Степанова стала второй в классическом спринте на этапе Кубка России в Вершине Теи.

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