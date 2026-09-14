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Регионы России

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Том Холланд стал самым кассовым актёром в истории мирового кинопроката

Том Холланд стал самым кассовым актёром в истории мирового кинопроката

Статус лидера Холланд получил благодаря участию в двух самых кассовых фильмах 2026 года — «Человек-паук: Новый день» с кассовыми сборами $2,4 млрд и «Одиссея» Кристофера Нолана, добавившей к сумме $1,4 млрд.

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