Том Холланд стал самым кассовым актёром в истории мирового кинопроката

Статус лидера Холланд получил благодаря участию в двух самых кассовых фильмах 2026 года — «Человек-паук: Новый день» с кассовыми сборами $2,4 млрд и «Одиссея» Кристофера Нолана, добавившей к сумме $1,4 млрд.