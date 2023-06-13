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Социальный фонд России компенсировал стоимость ОСАГО для 99 инвалидов в Тульской области

Социальный фонд России компенсировал стоимость ОСАГО для 99 инвалидов в Тульской области

В 2023 году Отделение Социального фонда России по Тульской области начало выплату частичной компенсации уплаченной страховой премии по договору ОСАГО 99 гражданам с инвалидностью на общую сумму свыше 308 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе СФР.

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