Доступный мини-ПК на Core i5-13500H с тремя слотами для накопителей: представлена новая версия Peladn WO5

Компактный мини-ПК также предлагает 2,5-гигабитный Ethernet и полнофункциональный USB-C. Компания Peladn расширила линейку мини-ПК WO5 новой конфигурацией на базе Intel Core i5-13500H.
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