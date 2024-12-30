Комика Комиссаренко приговорили к шести годам тюрьмы за оскорбление Лукашенко

Суд в Минске в понедельник, 30 декабря, заочно приговорил мигрировавшего стендап-комика Вячеслава Комиссаренко к шести годам тюрьмы за оскорбления и клевету в адрес президента Белоруссии Александра Лукашенко.
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