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Политика как она есть

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Комика Комиссаренко приговорили к шести годам тюрьмы за оскорбление Лукашенко

Комика Комиссаренко приговорили к шести годам тюрьмы за оскорбление Лукашенко

Суд в Минске в понедельник, 30 декабря, заочно приговорил мигрировавшего стендап-комика Вячеслава Комиссаренко к шести годам тюрьмы за оскорбления и клевету в адрес президента Белоруссии Александра Лукашенко.

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Eduard
Комик-гомик!
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