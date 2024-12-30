Комика Комиссаренко приговорили к шести годам тюрьмы за оскорбление Лукашенко

Политика как она есть

Суд в Минске в понедельник, 30 декабря, заочно приговорил мигрировавшего стендап-комика Вячеслава Комиссаренко к шести годам тюрьмы за оскорбления и клевету в адрес президента Белоруссии Александра Лукашенко.