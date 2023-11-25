День открытых дверей.

18 ноября 2023 года в рамках Дня открытых дверей в колледже прошли мастер- классы. Проведение в колледже мастер-классов объединяет в себе современный подход к обучению, грамотных педагогов-практиков и великолепную творческую атмосферу, которая вдохновляет учащихся школ и позволяет узнать больше про наши профессии .