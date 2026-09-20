Собянин заявил о рекордной явке в Москве на выборы в Госдуму

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о рекордной явке в столице на выборы в Государственную думу. «В Москве тоже рекордная явка на выборы в Государственную думу, в парламент», — подчеркнул глава города.
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