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10 000 мАч, беспроводная магнитная зарядка и 45 Вт. Новый мобильный аккумулятор Xiaomi вышел на глобальный рынок

10 000 мАч, беспроводная магнитная зарядка и 45 Вт. Новый мобильный аккумулятор Xiaomi вышел на глобальный рынок

25 Вт — без проводов, 45 Вт — по проводу Xiaomi вывела на глобальный рынок Magnetic Power Bank 10000 25W (Integrated Cable) 2027 — компактный магнитный внешний аккумулятор емкостью 10 000 мА·ч со встроенным кабелем и поддержкой беспроводной зарядки Qi 2.

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