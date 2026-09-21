10 000 мАч, беспроводная магнитная зарядка и 45 Вт. Новый мобильный аккумулятор Xiaomi вышел на глобальный рынок

25 Вт — без проводов, 45 Вт — по проводу Xiaomi вывела на глобальный рынок Magnetic Power Bank 10000 25W (Integrated Cable) 2027 — компактный магнитный внешний аккумулятор емкостью 10 000 мА·ч со встроенным кабелем и поддержкой беспроводной зарядки Qi 2.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым