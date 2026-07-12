Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем отреагировал на критику со стороны главного тренера Томаса Тухеля, который остался недоволен игрой национальной команды в четвертьфинале чемпионата мира-2026 против сборной Норвегии (2:1 доп.
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