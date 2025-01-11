Индонезия и Япония договорились об укреплении обороны и энергетики

Лидеры Индонезии и Японии на встрече в субботу обязались углублять двустороннее сотрудничество по нескольким направлениям, включая оборону, энергетику и продовольственную безопасность, сообщает 11 января англоязычная японская газета The Japan Times.
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