На Марсе обнаружена дверь — что это такое на самом деле?

Мы нашли другую цивилизацию? Это… дверь в чей-то дом на другой планете?! Можем ли мы заглянуть в окна? Ровер НАСА «Кьюриосити» передал это изображение на Землю! И прямо сейчас этот ровер исследует поверхность Марса! К сожалению, астрономы поспешили нас разочаровать.
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