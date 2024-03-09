Любопытности и ...
Всё может быть!Всякие невероятности
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Любопытности и невероятности

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На Марсе обнаружена дверь — что это такое на самом деле?

На Марсе обнаружена дверь — что это такое на самом деле?

Мы нашли другую цивилизацию? Это… дверь в чей-то дом на другой планете?! Можем ли мы заглянуть в окна? Ровер НАСА «Кьюриосити» передал это изображение на Землю! И прямо сейчас этот ровер исследует поверхность Марса! К сожалению, астрономы поспешили нас разочаровать.

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