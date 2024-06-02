Бегство военнослужащего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Максима Лихачева, угнавшего танк Т-64 и сдавшегося в плен, является свидетельством ожидаемого массового дезертирства в рядах украинской армии по ту сторону линии соприкосновения.
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