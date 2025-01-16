Молдова против Приднестровья: газовые страсти и обвинения в дестабилизации

фарид сабиров

Одно очень интересно , неужели они ничего не понимают ??? Или им на все насрать , что будет. Лишь бы только отрабатывать команду ФАС , от хозяина. А после них хоть потом??? А народ тоже туповат , сандаля дура дурой , да еще и политическая проститутка. Что хорошего от нее ждать , кроме дерьма ложками.