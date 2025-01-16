Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Молдова против Приднестровья: газовые страсти и обвинения в дестабилизации

Молдова против Приднестровья: газовые страсти и обвинения в дестабилизации

  Вчерашнее заявление премьера Молдовы Дорина Речана по поводу возобновления Россией поставок газа в Приднестровье буквально разорвало информационное пространство страны.

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Комментарии
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Александр Рус
прикольно,а чтобы дети Приднестровья погибали,вы этого хотите?
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11 час.
фарид сабиров
Одно очень интересно , неужели они ничего не понимают ??? Или им на все насрать , что будет. Лишь бы только отрабатывать команду ФАС , от хозяина. А после них хоть потом??? А народ тоже туповат , сандаля дура дурой , да еще и политическая проститутка. Что хорошего от нее ждать , кроме дерьма ложками.
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8 час.
Юрий Золотарев
Да идут они все НАХН!! Наелению Приднестровья нужно ТЕПЛО! Причём тут &quot;политика&quot;??
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6 час.

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