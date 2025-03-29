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Сейчас! Подполье долго вело наблюдение: мощный удар по СБУ - серьезные потери для врагов

Сейчас! Подполье долго вело наблюдение: мощный удар по СБУ - серьезные потери для врагов

Собранные данные передавались российской разведке. В результате анализа было выявлено, что в будние дни наибольшая концентрация сотрудников украинских спецслужб в этом здании наблюдается с 09:00 до 11:00.

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