Сейчас! Подполье долго вело наблюдение: мощный удар по СБУ - серьезные потери для врагов

Собранные данные передавались российской разведке. В результате анализа было выявлено, что в будние дни наибольшая концентрация сотрудников украинских спецслужб в этом здании наблюдается с 09:00 до 11:00.
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