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Царьград

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Одна привычка приводит к образованию тромбов: Кардиологи просят отказаться от неё, риск очень велик

Одна привычка приводит к образованию тромбов: Кардиологи просят отказаться от неё, риск очень велик

Одна очень распространённая привычка приводит к образованию в сосудах тромбов. Это серьёзная проблема: оторвавшийся тромб – большой риск смерти или в лучшем случае инвалидизации.

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