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Как правильно лечить гайморит

Как правильно лечить гайморит

Погодные «качели», когда и осень — не осень, и зима — не зима: ночью была оттепель, утром ударил мороз, днем выпал снег, а к вечеру снова потеплело и пошел дождь — в последнее время стали не редкостью во многих регионах России.

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