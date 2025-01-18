Как правильно лечить гайморит

Погодные «качели», когда и осень — не осень, и зима — не зима: ночью была оттепель, утром ударил мороз, днем выпал снег, а к вечеру снова потеплело и пошел дождь — в последнее время стали не редкостью во многих регионах России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии