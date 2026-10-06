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Экс-фристайлистка Мария Комиссарова выступила на соревнованиях по триатлону IRONSTAR в составе эстафетной команды

3 октября на федеральной территории «Сириус» прошли соревнования по триатлону IRONSTAR 1/8 SIRIUS. Перед Олимпийскими играми в 2014 году Комиссарова упала на тренировке и сломала позвоночник.

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