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Закон, порядок, государство

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Инженерные подразделения группировки войск «Запад» выполняют задачи в зоне проведения СВО

Инженерные подразделения группировки войск «Запад» выполняют задачи в зоне проведения СВО

На вооружении военных инженеров группировки войск «Запад» имеется мобильный лесопильный комплекс, позволяющий обеспечивать передовые позиции брусом, обрезной доской и лесом-кругляком для обустройства позиций, обшивки блиндажей, траншей, ходов сообщения и оружейных погребов.

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