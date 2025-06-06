Тамбовская область присоединится к акции "Веди родителей в музей"

6 июня, в день рождения Александра Пушкина, стартует Всероссийская акция "Веди родителей в музей". Ее участники смогут посещать по Пушкинской карте музеи, театры, концертные залы, а также получить скидку на билет для своих родителей.
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