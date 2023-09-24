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Зачем политолог Екатерина Шульман призывает россиянок не рожать и бежать в Европу

Зачем политолог Екатерина Шульман призывает россиянок не рожать и бежать в Европу

Сбежавшая в Германию политолог и доцент РАНХиГС Екатерина Шульман* продолжает вести подрывную деятельность в России.

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Комментарии
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ВК
Вячеслав Кудрявцев
ЖИДОВСКАЯ МОРДА и там их 99 процентов!Боюсь подумать что и в силовых органах.
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13 час.
Алина
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12 час.
Валерий Ворожищев
Эта жидовка своим вражеским автоматным словоблудием всех затрахала.
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11 час.

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