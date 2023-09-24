Зачем политолог Екатерина Шульман призывает россиянок не рожать и бежать в Европу

Элина МорозоваОбществоПодписатьсяЗачем политолог Екатерина Шульман призывает россиянок не рожать и бежать в Европу Сбежавшая в Германию политолог и доцент РАНХиГС Екатерина Шульман* продолжает вести подрывную деятельность в России.Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментарииВКВячеслав КудрявцевЖИДОВСКАЯ МОРДА и там их 99 процентов!Боюсь подумать что и в силовых органах.Ответить13 час.АлинаОтветить12 час.Валерий ВорожищевЭта жидовка своим вражеским автоматным словоблудием всех затрахала.Ответить11 час.
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