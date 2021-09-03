Тайны ХХ века Янычары – «львы ислама» В XIII веке оттесненные монгольскими завоевателями тюркские кочевые племена поступили на службу к сельджукскому султану, получив от него небольшое феодальное владение на границе с Византией и создав свой эмират.
Тайны ХХ века Янычары – «львы ислама» В XIII веке оттесненные монгольскими завоевателями тюркские кочевые племена поступили на службу к сельджукскому султану, получив от него небольшое феодальное владение на границе с Византией и создав свой эмират.
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