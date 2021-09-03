Тайная доктрина

1 892 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Ильинов
    🗓 04.09.2021 Карта дня - Колесо судьбы Будьте сегодня активны. Ситуации, которые будут происходить, нет возможност...Влияние рун по дн...
  • Юрий Ильинов
    https://www.youtube.com/watch?v=JfmbvEGeR7YСамые невероятные...
  • Юрий Ильинов
    Старинная статуэтка из "доколумбовской Америки"... Интересно аппарат перемещался по земле, воде или воздуху ?!Зачем Александр М...

Янычары – «львы ислама»

Янычары – «львы ислама»

Тайны ХХ века   Янычары – «львы ислама» В XIII веке оттесненные монгольскими завоевателями тюркские кочевые племена поступили на службу к сельджукскому султану, получив от него небольшое феодальное владение на границе с Византией и создав свой эмират.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх