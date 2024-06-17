Уральские металлурги увеличивают возможности производства продуктов разделения воздуха

ММК наращивает мощности по производству продуктов разделения воздуха. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», на предприятии продолжается строительство новой воздухоразделительной установки (ВРУ), которая станет самой мощной в составе кислородного цеха.
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