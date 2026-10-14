В Киеве остановилась работа всех трех веток метро. Об этом сообщают местные паблики. Также сообщалось, что энергетическая компания ДТЭК ввела аварийные отключения в Дарницком, Днепровском, Печерском и Соломенском районах украинской столицы, а также в части Голосеевского района.
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