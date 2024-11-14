IAR: Дуда и мэр Варшавы провели тайные переговоры с представителями Трампа

АндрейБорков

Ну даже если и перетерли какие то вопросы, нам то что? Что это по сути меняет для нас, для России и россиян? А АФФТОРУ, что больше писать не о чем? Так пусть напишет, как один барыга из, к примеру Гамбурга, договорился с другим барыгой, из, к примеру, Марселя о продаже штопаных гандонов. Новости примерно равные по значимости. Сколько можно засерать СМИ и мозги читателей?