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IAR: Дуда и мэр Варшавы провели тайные переговоры с представителями Трампа

IAR: Дуда и мэр Варшавы провели тайные переговоры с представителями Трампа

Власти Польши и представители избранного президента США Дональда Трампа якобы провели секретные переговоры.

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Комментарии
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АндрейБорков
Ну даже если и перетерли какие то вопросы, нам то что? Что это по сути меняет для нас, для России и россиян? А АФФТОРУ, что больше писать не о чем? Так пусть напишет, как один барыга из, к примеру Гамбурга, договорился с другим барыгой, из, к примеру, Марселя о продаже штопаных гандонов. Новости примерно равные по значимости. Сколько можно засерать СМИ и мозги читателей?
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