Турция испытала проникающий боеприпас TOLUN-P с ещё одного беспилотного носителя. На этот раз его применил AKSUNGUR компании TUSAŞ: по заявлению разработчиков, первое испытание этой связки завершилось точным попаданием в цель.
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