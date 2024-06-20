Забайкальский штурмовик неделю в одиночку отвлекал ВСУ под Угледаром

ЧИТА, 20 июня, ФедералПресс. Боец штурмового отряда из Забайкалья с позывным Мияги на протяжении недели в одиночку отвлекал силы ВСУ под Угледаром, обеспечивая выполнение важной боевой задачи своим сослуживцам.
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