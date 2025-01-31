В Татарстане прогнозируют туман и мокрый снег

В пятницу, 31 января, в Татарстане утром прогнозируют туман в ряде районов, а днем – мокрый снег. Ветер, согласно прогнозу Гидрометцентра РТ, в этот день ожидается юго-западный, его скорость составит 4-9 м/с.
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