Си Цзиньпин в новогоднем обращении заявил, что воссоединение Китая с Тайванем — историческая необходимость (ВИДЕО)

Си Цзиньпин в новогоднем обращении заявил, что воссоединение Китая с Тайванем — историческая необходимость По словами лидера КНР, Пекин не признает суверенитет Тайваня, считая его одной из своих провинций.
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