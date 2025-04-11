Миронов призвал повысить зарплаты сотрудников «скорой» с помощью соцвыплат

Лидер партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов заявил, что введение социальных выплат для работников скорой помощи должно стать первым шагом к увеличению их зарплат до уровня, предусмотренного указами президента Владимира Путина, сообщает РИА Новости.