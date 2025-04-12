Кристиан Хорнер: Победа в Бахрейне невозможна – Макс не сможет сотворить ещё одно чудо

Getty Images / Red Bull Content PoolРуководитель Red Bull Racing Кристиан Хорнер признал, что Максу Ферстаппену будет крайне сложно повторить в Бахрейне победный уик-энд, который он продемонстрировал на Сузуке.
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