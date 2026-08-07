Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин направил в профильный комитет законопроект о ратификации соглашения с Беларусью в части исполнения исполнительных документов, по которым взыскателями являются государственные органы и бюджетные организации Республики.
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