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ДумаТВ

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Володин направил в профильный комитет законопроект о ратификации соглашения с Беларусью

Володин направил в профильный комитет законопроект о ратификации соглашения с Беларусью

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин направил в профильный комитет законопроект о ратификации соглашения с Беларусью в части исполнения исполнительных документов, по которым взыскателями являются государственные органы и бюджетные организации Республики.

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