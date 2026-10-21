На чемпионате Вооруженных сил России по армейскому тактико-стрелковому многоборью в Подмосковье появилась новая дисциплина, посвященная борьбе с беспилотниками .
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