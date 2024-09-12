А вот это и вправду внезапно:

Светлана Петрова

создали БРИКС чтобы быть под крылом МВФ? что за глупость! свою систему начали создавать, вот они и спохватились, если вернуться к старой системе, новой уже никогда не будет, а будет то, что создали бриты и возврат в старое. интересно, что они предлагают, у них всегда есть глобальный план, где они главные, а чуть что, обложат санкциями и отберут нажитое