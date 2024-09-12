Политика как он...
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Политика как она есть

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А вот это и вправду внезапно:

А вот это и вправду внезапно:

Международный валютный фонд (МВФ) выступает в поддержку расширения БРИКС, заявку на вступление в который подали турецкие власти.

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Комментарии
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Наталия
МВФ не станет делать ничего из того,  что не выгодно структурам, которые он представляет.
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5 час.
Т
Тамара
Точно.
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5 час.
Светлана Петрова
создали БРИКС чтобы быть под крылом МВФ? что за глупость! свою систему начали создавать, вот они и спохватились, если вернуться к старой системе, новой уже никогда не будет, а будет то, что создали бриты и возврат в старое. интересно, что они предлагают, у них всегда есть глобальный план, где они главные, а чуть что, обложат санкциями и отберут нажитое
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4 час.

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