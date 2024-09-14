Алексей Вакулов: «Любимая роль у меня еще впереди»

16 сентября канал ТВ-3 начинает показ нового сериала «Лиса». В центре сюжета сотрудница правоохранительных органов, обладающая мистическим даром – она умеет отличать правду от лжи благодаря сверхспособностями.
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