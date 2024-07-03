«Побеждаю свои страхи». Новый выпуск шоу Антона Понкрашова посвящен поездке в Норильск

Чемпион Европы в составе сборной России посетил Норильск. «Таких чувств как в этой поездке, я не испытывал никогда! Опуститься на глубину 750 метров – это что-то невероятное! Провести время в компании Загдая, Павленко, Карандаша и остальных ребят это космос!» – говорится в аннотации к видео.