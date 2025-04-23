Российское бьюти-чудо: как меняется отечественная индустрия косметики

Эксперты наблюдают чудо R-Beauty — активный рост числа российских косметических брендов. Они теснят иностранные не только в точках продаж, но и в инфополе, на полочках ванных комнат и в косметичках потребителей.
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