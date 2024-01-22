Руководители нижегородских предприятий приглашаются на обучение в рамках нацпроекта «Производительность труда»

Минэкономразвития России и Центр повышения производительности Всероссийской академии внешней торговли (ВАВТ) открыли прием заявок на обучение по программе подготовки управленческих кадров «Лидеры производительности».
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