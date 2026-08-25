Сервитут для девелопера: когда отсутствие дороги может остановить проект

Для девелопера вопрос доступа к площадке может оказаться гораздо серьезнее, чем кажется. Особенно если участок под проектом находится в аренде: вправе ли сам арендатор требовать установления сервитута через соседний участок?.
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