Россиян предупредили о связанных с дневной сонливостью проблемах со здоровьем

От приступов дневной сонливости часто страдают люди с депрессивным, биполярным, посттравматическим стрессовым и тревожным расстройством, предупредила невролог Екатерина Демьяновская в разговоре с «Газетой.
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