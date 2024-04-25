Рябков: США визитом Блинкена в Китай хотят расшатать связку РФ и КНР

Mark Schiefelbein/Pool via REUTERS Текущий визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай призван внести нестабильность в российско-китайскую связку, однако Пекин не пойдет на такой шаг, заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
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