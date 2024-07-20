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Закон, порядок, государство

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Во избежание пожаров на полях: сотрудники МЧС России проводят профилактические мероприятия

Во избежание пожаров на полях: сотрудники МЧС России проводят профилактические мероприятия

Инспекторы надзорной деятельности МЧС России следят за порядком и безопасностью, пока аграрии заполняют закрома в ходе уборочных кампаний.

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