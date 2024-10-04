Просила помочь похоронить девочку под деревом: подозреваемую в убийстве дочери задержали в Боралдае

Женщину, подозреваемую в убийстве двухлетней дочери, задержали в Боралдае, сообщает КТК. Жительницу села Боралдай, которое находится в 20 километрах от Алматы, подозревают в жестоком убийстве собственного ребёнка с инвалидностью.